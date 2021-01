L’addio di Trump alla Casa Bianca: «Il movimento che abbiamo avviato è solo all’inizio. Pregate per il successo di Biden» – Il video (Di martedì 19 gennaio 2021) Donald Trump esce ufficialmente di scena, almeno da quella della Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti ha invitato l’America a pregare per il successo dell’amministrazione capitanata da Joe Biden. Per passare il testimone al neopresidente eletto, ha deciso di congedarsi tramite un filmato (di cui i media americani stanno dando delle anticipazioni in queste ore) in cui, tra le altre cose, afferma di essere stato il primo presidente da decenni a chiudere il suo mandato senza guerre e rivendica la sua durezza contro la Cina che è servita – spiega – a mettere mai come prima il mondo insieme nel contrastare Pechino. «Tutti gli americani sono rimasti sconvolti dall’assalto al nostro Congresso. La violenza politica è un attacco a chiunque ami l’America e non può essere mai tollerata», ha detto ... Leggi su open.online (Di martedì 19 gennaio 2021) Donaldesce ufficialmente di scena, almeno da quella della. Il presidente degli Stati Uniti ha invitato l’America a pregare per ildell’amministrazione capitanata da Joe. Per passare il testimone al neopresidente eletto, ha deciso di congedarsi tramite un filmato (di cui i media americani stanno dando delle anticipazioni in queste ore) in cui, tra le altre cose, afferma di essere stato il primo presidente da decenni a chiudere il suo mandato senza guerre e rivendica la sua durezza contro la Cina che è servita – spiega – a mettere mai come prima il mondo insieme nel contrastare Pechino. «Tutti gli americani sono rimasti sconvolti dall’assalto al nostro Congresso. La violenza politica è un attacco a chiunque ami l’America e non può essere mai tollerata», ha detto ...

HuffPostItalia : Il discorso di addio di Melania Trump: 'Scegliete l'amore. La violenza non è mai giustificata' - AmericEye : ??Il discorso di addio del Presidente #Trump è stato trasmesso da un ridotto numero di emittenti. La CNN è da ore co… - ginugiola : Usa, l'addio di Melania Trump da First Lady: 'La violenza non è mai giustificata' - BesideYouAsh_ : Oggi è l'ultimo giorno di trump ADDIO STRONZO. DOMANI VA VIAAAAA - giornaleradiofm : Trump, pregate per successo amministrazione Biden: (ANSA) - WASHINGTON, 19 GEN - Il presidente uscente degli Stati… -

