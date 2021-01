L’addio di Melania Trump su Twitter: “Violenza non è mai la risposta”. Il video (Di martedì 19 gennaio 2021) L’addio di Melania Trump su Twitter: “Violenza non è mai la risposta” Washington, 19 gen. (askanews) – La First lady uscente degli Stati Uniti, Melania Trump, ha scelto un videomessaggio su Twitter per dare L’addio alla Casa Bianca e si è rivolta direttamente agli americani. Anche se la sua popolarità è in calo in questi anni l’ex modella slovena elegante e sofisticata, si è sempre dimostrata discreta nella vita pubblica e in quella privata, anche nel momento del suo commiato. “Mie cari concittadini americani, è stato il più grande onore della mia vita aver servito come First lady. I quattro anni appena trascorsi sono stati indimenticabili, sarete sempre nel mio cuore” ha detto ... Leggi su formiche (Di martedì 19 gennaio 2021)disu: “non è mai la” Washington, 19 gen. (askanews) – La First lady uscente degli Stati Uniti,, ha scelto unmessaggio super darealla Casa Bianca e si è rivolta direttamente agli americani. Anche se la sua popolarità è in calo in questi anni l’ex modella slovena elegante e sofisticata, si è sempre dimostrata discreta nella vita pubblica e in quella privata, anche nel momento del suo commiato. “Mie cari concittadini americani, è stato il più grande onore della mia vita aver servito come First lady. I quattro anni appena trascorsi sono stati indimenticabili, sarete sempre nel mio cuore” ha detto ...

HuffPostItalia : Il discorso di addio di Melania Trump: 'Scegliete l'amore. La violenza non è mai giustificata' - maiocchirosanna : Usa, l'addio di Melania: «La violenza non è mai giustificata, siate gentili» - Giornaleditalia : L'addio di Melania su Twitter: 'Violenza non è mai la risposta' - italiaserait : L’addio di Melania Trump: “La violenza non è mai giustificata” - Affaritaliani : L'addio di Melania su Twitter: 'Violenza non è mai la risposta' -

Ultime Notizie dalla rete : L’addio Melania Il vero scandalo di “Via col vento” è tutto quel groviglio di sesso Pangea.news