L’addio di Melania Trump: “La violenza non è mai giustificata” (Di martedì 19 gennaio 2021) “Aver servito come first lady è stato il più grande della mia vita. I quattro anni appena trascorsi sono stati indimenticabili, sarete sempre nel mio cuore”. A dirlo, alla vigilia dell’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, è Melania Trump in un video-messaggio, l’ultimo da first lady, pubblicato ieri. “Siate appassionati in tutti ciò che fate, ma ricordatevi sempre che la violenza non è la risposta e non sarà mai giustificata”. A Farewell Message from First Lady Melania Trump pic.twitter.com/WfG1zg2mt4 — Melania Trump (@FLOTUS) January 18, 2021 “Scegliete sempre l’amore anziché l’odio”, ha aggiunto Melania Trump, ringraziando “ogni membro del servizio, delle forze dell’ordine e le incredibili famiglie dei ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 gennaio 2021) “Aver servito come first lady è stato il più grande della mia vita. I quattro anni appena trascorsi sono stati indimenticabili, sarete sempre nel mio cuore”. A dirlo, alla vigilia dell’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, èin un video-messaggio, l’ultimo da first lady, pubblicato ieri. “Siate appassionati in tutti ciò che fate, ma ricordatevi sempre che lanon è la risposta e non sarà mai”. A Farewell Message from First Ladypic.twitter.com/WfG1zg2mt4 —(@FLOTUS) January 18, 2021 “Scegliete sempre l’amore anziché l’odio”, ha aggiunto, ringraziando “ogni membro del servizio, delle forze dell’ordine e le incredibili famiglie dei ...

