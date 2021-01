"L'abilità di Conte? Non essere un politico": Senaldi, perché la politica italiana è alla frutta (Di martedì 19 gennaio 2021) Allo speciale di Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda su Rete 4, per coprire il voto di fiducia al Senato, ecco Pietro Senaldi. Si parla, ovviamente, di Giuseppe Conte. E il direttore di Libero riserva una stoccata al presidente del Consiglio e alla politica, tutta. Interpellato nel corso della diretta di martedì 19 gennaio, spiega: "L'abilità di Conte e la sua forza è non essere un politico. Questo riflette la debolezza della politica", conclude Senaldi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Allo speciale di Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda su Rete 4, per coprire il voto di fiducia al Senato, ecco Pietro. Si parla, ovviamente, di Giuseppe. E il direttore di Libero riserva una stoccata al presidente del Consiglio e, tutta. Interpellato nel corso della diretta di martedì 19 gennaio, spiega: "L'die la sua forza è nonun. Questo riflette la debolezza della", conclude

QRepubblica : “L’abilità di Conte e la sua forza è non essere un politico. Questo riflette la debolezza della politica “… - ilsognomagazine : In queste ore #Conte sta facendo mostra della sua grande abilità nel campo del meretricio politico. Con tutti pur d… - MastroTitta9 : “A CHI HA A CUORE IL DESTINO DELL'ITALIA, DICO: AIUTATECI” - LA FRASE CULT DI CONTE CHE ELEMOSINA VOTI CON IL PIATT… - Franciscovota : @gladiatoremassi I #5stelle ? No assolutamente fanno davvero ribrezzo, anche per zappare occorre l'abilità che non… - fede_pace : L’arte oratoria di Conte è notevole, come del resto quella di Renzi... non entro nel merito di ciò che dicono, ma è… -

Ultime Notizie dalla rete : abilità Conte LE 100 DONNE ITALIANE DEL 2020 WelfareNetwork