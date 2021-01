La “strategia” di Dayane Mello per la finale del GF Vip: la spiegazione – VIDEO (Di martedì 19 gennaio 2021) La finale si avvicina e Dayane Mello ci è comunque arrivata. Dopo le tre candidate, il regolamento “pongo” del Grande Fratello Vip, ha fatto in modo che la modella brasiliana si inserisse nel terzetto trasformandolo in un quartetto ufficiale. La “strategia” di Dayane Mello per la finale (già scritta?) del Grande Fratello Vip Dayane Mello,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 19 gennaio 2021) Lasi avvicina eci è comunque arrivata. Dopo le tre candidate, il regolamento “pongo” del Grande Fratello Vip, ha fatto in modo che la modella brasiliana si inserisse nel terzetto trasformandolo in un quartetto ufficiale. La “” diper la(già scritta?) del Grande Fratello Vip,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

icarvsplume : RT @midnightkn: Dayane troppo iconica, non capisce mai un cazzo: non capisce una dinamica, un gioco, una strategia e non capisce nemmeno gl… - Geraldi74825041 : La collaboratrice domestica che viene a casa mia tifa Dayane e Rosalinda, le insegno a votare ?? Le ho spiegato anc… - litaslife_026 : RT @midnightkn: Dayane troppo iconica, non capisce mai un cazzo: non capisce una dinamica, un gioco, una strategia e non capisce nemmeno gl… - blogtivvu : La “strategia” di Dayane Mello per la finale del #GFVip: la spiegazione – VIDEO - midnightkn : Dayane troppo iconica, non capisce mai un cazzo: non capisce una dinamica, un gioco, una strategia e non capisce ne… -