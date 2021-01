La «strada stretta» del governo dopo la fiducia. Effetto Polverini: la tentazione della stampella al Senato dal centrodestra (Di martedì 19 gennaio 2021) Rimpasto sì, ma come? Nella mattinata decisiva, quella in cui, dopo aver ottenuto la fiducia alla Camera, il premier Giuseppe Conte si gioca il tutto per tutto al Senato, dove i conti però non tornano, continuano a susseguirsi ipotesi su quale strada intraprendere, superato lo scoglio di palazzo Madama. Un rimpasto dopo l’uscita delle due ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti dall’esecutivo e di Italia Viva dalla maggioranza per volere di Matteo Renzi. Secondo quanto ricostruisce La Stampa oggi, in un retroscena a firma di Ilario Lombardo, il nome su cui si ragionava sabato tra Senato e palazzo Chigi, per ribattezzare il gruppo di “responsabili” (o “volenterosi” o “costruttori”, le definizioni si alternano nelle cronache), oscillava tra Popolari europei e Popolari d’Europa. ... Leggi su open.online (Di martedì 19 gennaio 2021) Rimpasto sì, ma come? Nella mattinata decisiva, quella in cui,aver ottenuto laalla Camera, il premier Giuseppe Conte si gioca il tutto per tutto al, dove i conti però non tornano, continuano a susseguirsi ipotesi su qualeintraprendere, superato lo scoglio di palazzo Madama. Un rimpastol’uscita delle due ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti dall’esecutivo e di Italia Viva dalla maggioranza per volere di Matteo Renzi. Secondo quanto ricostruisce La Stampa oggi, in un retroscena a firma di Ilario Lombardo, il nome su cui si ragionava sabato trae palazzo Chigi, per ribattezzare il gruppo di “responsabili” (o “volenterosi” o “costruttori”, le definizioni si alternano nelle cronache), oscillava tra Popolari europei e Popolari d’Europa. ...

