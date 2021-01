La Stampa: troppo facile dare le colpe a Pirlo, dov’è la società della Juve? (Di martedì 19 gennaio 2021) La Juve di Andrea Pirlo ha 9 punti in meno rispetto a quella di Maurizio Sarri, un calcolo elementare con cui devono fare i conti i tifosi bianconeri e anche la dirigenza. Ma è troppo facile dare la colpa a Pirlo, scrive Antonio Barillà su La Stampa. Innegabili scelte discutibili e imperizia dinanzi alla discontinuità, tuttavia fermarsi alla panchina implica un’analisi parziale e offre un alibi a chi ha consegnato una squadra incompleta e dovrebbe supportare l’allenatore nella gestione. La società insomma dovrebbe in primo luogo assumersi le sue responsabilità e poi cercare di porre rimedio, perché la stagione non è ancora compromessa e gli obiettivi raggiungibili. Perché se quello della Juve è un problema di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 gennaio 2021) Ladi Andreaha 9 punti in meno rispetto a quella di Maurizio Sarri, un calcolo elementare con cui devono fare i conti i tifosi bianconeri e anche la dirigenza. Ma èla colpa a, scrive Antonio Barillà su La. Innegabili scelte discutibili e imperizia dinanzi alla discontinuità, tuttavia fermarsi alla panchina implica un’analisi parziale e offre un alibi a chi ha consegnato una squadra incompleta e dovrebbe supportare l’allenatore nella gestione. Lainsomma dovrebbe in primo luogo assumersi le sue responsabilità e poi cercare di porre rimedio, perché la stagione non è ancora compromessa e gli obiettivi raggiungibili. Perché se quelloè un problema di ...

napolista : La Stampa: troppo facile dare le colpe a #Pirlo, dov’è la società della #Juve? Barillà scrive che “quando un probl… - nino_giovanni : @NicolaMelloni @f_ronchetti troppo buono! Fatti spiegare perché l'Italia, dal ventennio del puttaniere di Arcore, è… - violanews : Appena 18 in altrettante gare, uno score preoccupante su cui Prandelli è chiamato ad intervenire. #Fiorentina - PerutaAntonio : RT @Gladys82012839: @alian_maria @TNannicini Sono sconvolta dal punto 'come un ospite non troppo gradito, fino al punto che l’ufficio stamp… - baiasilente : RT @Gladys82012839: @alian_maria @TNannicini Sono sconvolta dal punto 'come un ospite non troppo gradito, fino al punto che l’ufficio stamp… -

Ultime Notizie dalla rete : Stampa troppo “In centro affitto troppo caro: il negozio chiude” La Stampa Scuola, rientro in classe senza scosse: “Non smetteremo di fare controlli”

per averli a disposizione in caso di carrozze troppo piene. Sono già avviati pure i controlli davanti alle scuole e alle fermate per evitare assembramenti. E non saranno solo accortezze da «primo ...

Lamù, racconti di anime. Il romanzo di Portella e Scala

Antionio Portella e Tonino Scala sono gli autori di Lamù, racconti di anime, romanzo d’amore e sulla diversità di genere pubblicato da Edizioni MEA. Ponticelli, periferia est di Napoli, fine anni ’80.

per averli a disposizione in caso di carrozze troppo piene. Sono già avviati pure i controlli davanti alle scuole e alle fermate per evitare assembramenti. E non saranno solo accortezze da «primo ...Antionio Portella e Tonino Scala sono gli autori di Lamù, racconti di anime, romanzo d’amore e sulla diversità di genere pubblicato da Edizioni MEA. Ponticelli, periferia est di Napoli, fine anni ’80.