La sfida di Conte e l'appello ai volenterosi: countdown al voto del Senato (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo la fiducia ottenuta ieri alla Camera, il premier Conte alla prova del Senato, dove oggi sar pi arduo ottenere il bis. In corso il dibattito, mentre il voto previsto in serata. Con la pandemia si ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo la fiducia ottenuta ieri alla Camera, il premieralla prova del, dove oggi sar pi arduo ottenere il bis. In corso il dibattito, mentre ilprevisto in serata. Con la pandemia si ...

ZZiliani : Impeccabile questa conferenza-stampa di #Conte in cui ha parlato e elogiato solo la #Juventus citando persino… - petergomezblog : Crisi di governo, la diretta – Conte parla al Senato: “Difficile governare con chi dissemina mine”. La discussione:… - Maumol : Conte ha detto chiaramente che con Renzi non si torna, che sta cercando di rafforzare la maggioranza con elementi s… - NethipEdien2000 : RT @Agenzia_Ansa: Il premier @GiuseppeConteIT in #Senato: 'Nella pandemia questa maggioranza ha dimostrato grande responsabilità' #ANSA htt… - MassimoPiampian : RT @petergomezblog: Crisi di governo, la diretta – Conte parla al Senato: “Difficile governare con chi dissemina mine”. La discussione: anc… -