La Serie A cerca uno sponsor per il VAR e per la Goal-line

Serie A sponsor VAR – La Serie A si prepara a muovere un nuovo passo nel campo delle sponsorizzazioni. Il massimo campionato italiano prevede di stringere nuovi accordi con dei partner tecnologici che saranno associati al Video Assistant Referee (VAR) e alla Goal-line Technology (GLT). La notizia è stata riportata da SportBusiness.

