La Serie A cerca sponsor persino per la Var e la Goal-line Technology

La Serie A è ormai al "fuori tutto". La Lega sta cercando sponsor persino per la VAR e la Goal-line Technology (GLT): società tecnologiche pronte a pagare per sfruttare l'abbinamento della propria immagine con le tecnologie di aiuto all'arbitro. Dovesse riuscirci, scrive Calcio e Finanza, la Serie A sarebbe la prima grande lega calcistica europea a offrire una sponsorizzazione del genere. Michele Ciccarese, Direttore Marketing della Lega Serie A, dice: «Senza fissare le basi non si può vendere nulla. Il nostro compito principale è stato quello di definire chiaramente l'inventario delle sponsorizzazioni, creare nuovi livelli e aggiungere valore al loro interno».

