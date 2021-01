La Russia procede col progetto di un nuovo caccia leggero multiruolo

(Di martedì 19 gennaio 2021) Si chiama Lmfs (Liogkiy Mnogofunktsionalniy Frontovoi Samolyet – Aereo di Prima Linea) ilper undi quinta generazione di tipo radicalmente diverso rispetto alle costruzioni aeronautiche recenti nate in. L’idea non è affatto nuova. Il vice primo ministro Dmitry Rogozin aveva dichiarato, l’11 dicembre 2013, la volontà di produrre InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Russia procede

InsideOver

Le autorità russe sono invitate a rilasciare l'oppositore russo, Aleksej Navalnyj, e l'Unione europea ad utilizzare per includere ...Nel corso dei prossimi giorni un contingente di militari indiani partirà alla volta della Russia per un addestramento che avrà come protagonisti assoluti i sistemi di difesa aerea S-400 (leggi anche l ...