La Roma fuori dalla Coppa Italia La sconfitta vale doppia | 2-4 in campo | 3-0 a tavolino

Leggi su instanews

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Clamoroso allo Stadio Olimpico dilo Spezia batte la squadra di Fonseca 2- 4 ai supplementari. Il clamoroso epilogo può far saltare la panchina giallorossa. web sourceLaperde in casa con un ottimo Spezia. Il risultato alla fine dei 120 minuti di gara è clamoroso: 2-4 per gli spezini. Già questo sarebbe sufficiente per riempire le testate giornalistiche ma la serata ha regalato ancora di meglio. Per i più curiosi ci sarà da scartabellare tra ricordi e ricerche sul web per trovare un episodio simile. Sfido chiunque a memoria a ricordarlo ma sono convinto che l’esito sarà per tutti lo stesso. La cosa che non ha precedenti nella storia recente del calcio professionistico accade al min 91 . Laperde in2-4 e ‘a’ per il sesto cambio Per una sciagurata combinazione astrale, in ...