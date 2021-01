La rivoluzione di Biden. Dodici decreti in undici giorni per cancellare Trump. Rimarginare le ferite è la prima missione del neopresidente (Di martedì 19 gennaio 2021) Joe Biden, che si insedierà domani alla Casa Bianca, ha annunciato interventi così rapidi e radicali da far dire a molti che in dieci giorni seppellirà quattro anni di Trump. Le prime mosse sono già in calendario, addirittura scadenzate con l’orologio alla mano. Alle 12 in punto, ora della costa est, il neo eletto Presidente giurerà sulla Bibbia fedeltà agli Stati Uniti d’America, nell’ala ovest della Casa Bianca, mentre il riottoso inquilino uscente, Donald Trump, sguscerà via non visto: non ha mai riconosciuto la vittoria dell’avversario e non parteciperà alla cerimonia di insediamento. L’assenza è la prima nella storia americana. Al suo posto presenzierà il vice, Mike Pence, per il passaggio delle consegne. Biden si è dato undici giorni di tempo per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 19 gennaio 2021) Joe, che si insedierà domani alla Casa Bianca, ha annunciato interventi così rapidi e radicali da far dire a molti che in dieciseppellirà quattro anni di. Le prime mosse sono già in calendario, addirittura scadenzate con l’orologio alla mano. Alle 12 in punto, ora della costa est, il neo eletto Presidente giurerà sulla Bibbia fedeltà agli Stati Uniti d’America, nell’ala ovest della Casa Bianca, mentre il riottoso inquilino uscente, Donald, sguscerà via non visto: non ha mai riconosciuto la vittoria dell’avversario e non parteciperà alla cerimonia di insediamento. L’assenza è lanella storia americana. Al suo posto presenzierà il vice, Mike Pence, per il passaggio delle consegne.si è datodi tempo per ...

