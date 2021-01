La Pupa e Il Secchione e Viceversa: otto nuove coppie agli antipodi per Andrea Pucci e Francesca Cipriani – Tutti gli ospiti (Di martedì 19 gennaio 2021) Andrea Pucci E’ ormai tutto pronto per la nuova edizione de La Pupa e Il Secchione e Viceversa. Da giovedì 21 gennaio 2021, in prima serata su Italia 1, il nuovo conduttore Andrea Pucci, entrato in sostituzione di Paolo Ruffini, e Francesca Cipriani accoglieranno infatti, in una sontuosa villa alle porte di Roma, otto nuove coppie pronte a dare ancora il via all’esperimento sociale che ha l’unico scopo di mettere a confronto la cultura e l’apparenza, due mondi estremamente agli antipodi. Nel corso delle sei puntate previste, il pubblico da casa avrà modo di conoscere 5 pupe e 5 secchioni e 3 pupi e 3 Secchione. A raccontare la ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 19 gennaio 2021)E’ ormai tutto pronto per la nuova edizione de Lae Il. Da giovedì 21 gennaio 2021, in prima serata su Italia 1, il nuovo conduttore, entrato in sostituzione di Paolo Ruffini, eaccoglieranno infatti, in una sontuosa villa alle porte di Roma,pronte a dare ancora il via all’esperimento sociale che ha l’unico scopo di mettere a confronto la cultura e l’apparenza, due mondi estremamente. Nel corso delle sei puntate previste, il pubblico da casa avrà modo di conoscere 5 pupe e 5 secchioni e 3 pupi e 3. A raccontare la ...

webbohit : La pupa e il secchione e viceversa, svelato il cast ufficiale: c’è anche Matteo Diamante! - RossellaStell10 : Il compito che daranno a Gloria nella prima puntata della pupa e il secchione ?? #GREGORELLI - Fede_Dreamer_ : @xtomlinsonju Niente di che...solo che canale 5 pubblicizza la Pupa e il secchione che andrà in onda giovedì su Italia 1 - Fede_Dreamer_ : @gigante_enza Noooo no Quando mai... Però si canale 5 mandano in onda sempre la pubblicità di: la Pupa e il secchio… - Tiziana70686591 : @Fede_Dreamer_ Parli della pupa e il secchione? -