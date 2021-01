La protesta | ristoratori a Piazza del Popolo il 25 gennaio «Ristoriamo noi | non il Governo!»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 gennaio 2021) Una manifestazione che vuole essere un salto in avanti rispetto a tutte le battaglie finora combattute. Questo è l’obiettivo di M.I.O. (Movimento Imprese Ospitalità) che lunedì 25invaderàdela Roma e non come in un primo tempo era stato comunicato adella Repubblica, proprio per l’enorme afflusso di dimostranti attesi. Una manifestazione che ha lo scopo: “di far fronte comune” come scrive sito dell’associazione il Presidente Paolo Bianchini; un fronte forte contro le decisioni del Governo che normano la ristorazione e non solo in Italia durante questa pandemia che sembra infinita e che ha lasciato macerie dietro di sé tra le migliaia di aziende del settore dell’accoglienza del Bel Paese, chiamato così anche e soprattutto per la sua capacità turistica e enogastronomica. La voce di M.I.O. a ...