La propaganda russa? È Sputnik (e strumentalizza Amb. italiano) (Di martedì 19 gennaio 2021) Nella vita sfida geopolitica del vaccino anti Covid-19 la Russia può contare, da alcune ore, su un testimonial d’eccezione: l’Italia, un Paese della Nato. Pasquale Terracciano, ambasciatore italiano in Russia, ha dichiarato ieri di essersi vaccinato con lo Sputnik V. Quello che l’Economist ha definito arma più geopolitica che sanitaria a disposizione del presidente Vladimir Putin. “Mi è stato somministrato il vaccino russo che è stato annunciato ad agosto, lo Sputnik V. Non ho rilevato alcun effetto collaterale”, ha raccontato il diplomatico nel corso di una conferenza online dedicata ai rapporti tra la Russia e Bari. L’ECO DEI MEDIA RUSSI E prontamente la notizia è stata — ovviamente — rilanciata da molti media russi: dall’agenzia ufficiale Tass al giornale Kommersant, dal megafono della propaganda del Cremlino in ... Leggi su formiche (Di martedì 19 gennaio 2021) Nella vita sfida geopolitica del vaccino anti Covid-19 la Russia può contare, da alcune ore, su un testimonial d’eccezione: l’Italia, un Paese della Nato. Pasquale Terracciano, ambasciatorein Russia, ha dichiarato ieri di essersi vaccinato con loV. Quello che l’Economist ha definito arma più geopolitica che sanitaria a disposizione del presidente Vladimir Putin. “Mi è stato somministrato il vaccino russo che è stato annunciato ad agosto, loV. Non ho rilevato alcun effetto collaterale”, ha raccontato il diplomatico nel corso di una conferenza online dedicata ai rapporti tra la Russia e Bari. L’ECO DEI MEDIA RUSSI E prontamente la notizia è stata — ovviamente — rilanciata da molti media russi: dall’agenzia ufficiale Tass al giornale Kommersant, dal megafono delladel Cremlino in ...

EmmaKump : @pcibrescia Non era rivolto va voi, ma a quegli ipocriti benpensanti che hai citato, che si stracciano le vesti a c… - Roleta__Russa : ahahahahah a propaganda do BK... AHAHAHAHAHAHHA - alanbelgio : il bello della #propaganda russa è il manicheismo xil quale se non sei filorusso sei nazista. ergo #navalny,… - gabrielecatania : @marioricciard18 @BBCWorld santi non ce ne sono mai, si è visto come Aung San Suu Kyi. Però il treno di Gorbaciov è… - hallbjorny : @luigidimaio Si può iniziare con la voce dell'odio e delle bugie della propaganda statale russa Vladimir Soloviev,… -

Ultime Notizie dalla rete : propaganda russa Lo Sputnik inizia a frenare i contagi e la propaganda russa pensa a un “passaporto” Il Fatto Quotidiano Testimoni di Geova campani preoccupati per le vicende dei confratelli russi

Le comunità dei Testimoni di Geova campani seguono con molta apprensione le vicende dei propri confratelli in Russia. "Siamo molto preoccupati per ciò c ...

Focus. Zachar Prilepin, lo scrittore guerriero (russo) tra patriottismo e socialismo

Zachar Prilepin è definito dalla critica russa “il nuovo Tolstoj” poiché è in grado di comporre opere al passo con i tempi ma in perfetto stile tolstojano (si vedano a titolo d’esempio i saggi di Gali ...

Le comunità dei Testimoni di Geova campani seguono con molta apprensione le vicende dei propri confratelli in Russia. "Siamo molto preoccupati per ciò c ...Zachar Prilepin è definito dalla critica russa “il nuovo Tolstoj” poiché è in grado di comporre opere al passo con i tempi ma in perfetto stile tolstojano (si vedano a titolo d’esempio i saggi di Gali ...