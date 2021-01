La prima sera da ribelle dello chef stellato che apre a Milano (Di martedì 19 gennaio 2021) AGI - “Di solito il mio locale è pieno, questa sera no. Ho una clientela benestante, senza problemi a spendere, che ora non viene non per paura del Covid ma per non farsi vedere, forse anche per timore dei controlli”. Tano Simonato è il proprietario del ristorante stellato ‘Tano passami l'olio' in via Petrarca nel centro di Milano desolato come può esserlo in una serata di zona rossa. A differenza dei colleghi che hanno aderito all'iniziativa ‘Io apro' venerdì scorso, ha scelto di alzare la serranda tre giorni dopo per esigenze legate agli ingredienti della sua cucina. Sono una decina gli avventori che gustano le sue specialità e conversano in un clima rilassato ai tavoli. “Aprire per me non è una protesta ma un'esigenza di sopravvivenza”, racconta all'AGI spiegando che poco conta in questo frangente potersi ... Leggi su agi (Di martedì 19 gennaio 2021) AGI - “Di solito il mio locale è pieno, questano. Ho una clientela benestante, senza problemi a spendere, che ora non viene non per paura del Covid ma per non farsi vedere, forse anche per timore dei controlli”. Tano Simonato è il proprietario del ristorante‘Tano passami l'olio' in via Petrarca nel centro didesolato come può esserlo in unata di zona rossa. A differenza dei colleghi che hanno aderito all'iniziativa ‘Io apro' venerdì scorso, ha scelto di alzare la serranda tre giorni dopo per esigenze legate agli ingredienti della sua cucina. Sono una decina gli avventori che gustano le sue specialità e conversano in un clima rilassato ai tavoli. “Aprire per me non è una protesta ma un'esigenza di sopravvivenza”, racconta all'AGI spiegando che poco conta in questo frangente potersi ...

Ultime Notizie dalla rete : prima sera La prima sera da ribelle dello chef stellato che apre a Milano AGI - Agenzia Giornalistica Italia La Crusca inserisce «Cringe» tra le nuove parole della lingua italiana

Diffusa nel mondo social, si utilizza sia come aggettivo che come sostantivo per descrivere situazioni imbarazzanti. Ma non compare ancora nei dizionari ...

Catania – Prima eruzione del 2021 del Vulcano Etna in Sicilia (Video e Foto)

L’Etna torna a dare spettacolo con la prima eruzione del 2021: doppio trabocco lavico dal cratere di Sud-Est. L’Etna ieri sera ha dato ancora spettacolo con una nuova eruzione, la prima del 2021. Come ...

