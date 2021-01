La pagina Facebook di Osho torna visibile: “Non si è trattato di censura” (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen –E’ tornata ad essere visibile la pagina Facebook dell’umorista romano Le più belle frasi di Osho dopo essere «scomparsa» dalla piattaforma per tutta la mattinata di oggi. I più avevano pensato ad una mossa censoria operata dagli amministratori del social. La pagina, gestita dallo stesso di Federico Palmaroli/Osho è sovente oggetto di attacchi da parte di una certa sinistra che mal digerisce il tipo di satira proposto, non precisamente di stampo progressista, si veda la querelle con Scanzi. Osho ritorna online su Facebook Non appena la pagina è tornata ad essere visibile Palmaroli si è premurato di avvertire i suoi followers con un post su ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen –E’ta ad essereladell’umorista romano Le più belle frasi didopo essere «scomparsa» dalla piattaforma per tutta la mattinata di oggi. I più avevano pensato ad una mossa censoria operata dagli amministratori del social. La, gestita dallo stesso di Federico Palmaroli/è sovente oggetto di attacchi da parte di una certa sinistra che mal digerisce il tipo di satira proposto, non precisamente di stampo progressista, si veda la querelle con Scanzi.rionline suNon appena lata ad esserePalmaroli si è premurato di avvertire i suoi followers con un post su ...

