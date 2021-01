La maestra negazionista di Treviso aveva rilanciato la bufala sulle 6 vittime dopo i test del vaccino (Di martedì 19 gennaio 2021) Ve la diamo come vera, ma non linkeremo il profilo della maestra negazionista di Treviso, alla luce delle nostre rigide norme interne sulla necessità di evitare la gogna pubblica. Altrove, infatti, sicuramente troverete maggiori informazioni su questa persona, mentre noi ci limiteremo ad analizzare i due fatti che ci interessano di più, dopo aver specificato nella giornata di ieri quali siano state le ragioni che hanno portato al suo licenziamento. Andiamo per gradi e cerchiamo di capire qualcosa in più oggi 19 gennaio. Cosa condivise la maestra negazionista di Treviso sui sei morti dopo i test del vaccino Covid Inutile dire che stiamo parlando del vaccino Covid di Pfizer, con la ... Leggi su bufale (Di martedì 19 gennaio 2021) Ve la diamo come vera, ma non linkeremo il profilo delladi, alla luce delle nostre rigide norme interne sulla necessità di evitare la gogna pubblica. Altrove, infatti, sicuramente troverete maggiori informazioni su questa persona, mentre noi ci limiteremo ad analizzare i due fatti che ci interessano di più,aver specificato nella giornata di ieri quali siano state le ragioni che hanno portato al suo licenziamento. Andiamo per gradi e cerchiamo di capire qualcosa in più oggi 19 gennaio. Cosa condivise ladisui sei mortidelCovid Inutile dire che stiamo parlando delCovid di Pfizer, con la ...

MediasetTgcom24 : Treviso, diceva agli alunni che 'di Covid muoiono solo i vecchi': maestra negazionista licenziata dal ministero… - fattoquotidiano : Covid, la maestra negazionista e no-mask torna in classe a Treviso. I genitori protestano e vanno a riprendere i fi… - fattoquotidiano : Treviso, incarico non rinnovato per la maestra contraria alla mascherina. Aveva partecipato anche a una manifestazi… - Noovyis : (La maestra negazionista di Treviso aveva rilanciato la bufala sulle 6 vittime dopo i test del vaccino) Playhitmus… - LucianaCiolfi : ?????? La supplente negazionista non era semplicemente una no-vax e no-mask (diceva ai bambini di non mettere la masc… -