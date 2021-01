La maestra negazionista di Treviso, allontanata dall'istituto, non aveva il diploma per insegnare (Di martedì 19 gennaio 2021) La supplente negazionista non era semplicemente una no-vax e no-mask (diceva ai bambini di non mettere la mascherina e non la usava durante le lezioni). Secondo quanto riporta il Corriere: Non era nemmeno una maestra. Sabrina P. infatti, per entrare nelle liste per le supplenze annuali della scuola in Veneto, aveva mentito sul suo titolo di studio: è necessario un diploma di scuola magistrale ma lei ha frequentato un istituto tecnico. È l’ultimo elemento che emerge dalla vicenda esplosa a Treviso a metà dicembre, conclusasi pochi giorni fa con l’allontanamento della donna dalla scuola elementare Giovanni XXIII e, a questo punto, dall’insegnamento in generale. Si legge ancora su Corriere: Sabrina P. era stata inserita nella scuola ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 gennaio 2021) La supplentenon era semplicemente una no-vax e no-mask (diceva ai bambini di non mettere la mascherina e non la usava durante le lezioni). Secondo quanto riporta il Corriere: Non era nemmeno una. Sabrina P. infatti, per entrare nelle liste per le supplenze annuali della scuola in Veneto,mentito sul suo titolo di studio: è necessario undi scuola magistrale ma lei ha frequentato untecnico. È l’ultimo elemento che emergea vicenda esplosa aa metà dicembre, conclusasi pochi giorni fa con l’allontanamento della donnaa scuola elementare Giovanni XXIII e, a questo punto,’insegnamento in generale. Si legge ancora su Corriere: Sabrina P. era stata inserita nella scuola ...

MediasetTgcom24 : Treviso, diceva agli alunni che 'di Covid muoiono solo i vecchi': maestra negazionista licenziata dal ministero… - fattoquotidiano : Covid, la maestra negazionista e no-mask torna in classe a Treviso. I genitori protestano e vanno a riprendere i fi… - fattoquotidiano : Treviso, incarico non rinnovato per la maestra contraria alla mascherina. Aveva partecipato anche a una manifestazi… - matteo_turri : ma per insegnare a scuola basta una autocertificazione?! Maestra negazionista di Treviso non aveva il diploma per… - CriPil12 : Sempre detto che se iniziassero a controllare i titoli ne vedremo delle belle... -