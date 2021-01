La madre di un tetraplegico contro la campagna vaccinale | “Quelli come figlio sono stati dimenticati”

(Di martedì 19 gennaio 2021) Nella, Speranza e Arcuri hanno dimenticato i pazienti fragili. La denuncia è firmata dalla mamma di “Valerio, ragazzo di 28 annie ventilato da quando ne aveva 14”. La donna ha scritto una drammatica lettera al Corriere della Sera. “Quando è prevista per la dose permio? Prima degli anziani? Insieme ai sessantenni? Dove? All’interno di una struttura protetta? Credo – si legge nella lettera – che pazienti del genere abbiano la priorità su tutti, rischiano la vita tutti i giorni. Chi decide se vale di più la vita di un anziano o di un giovane malato?”. Ladimentica i pazienti a rischio Una domanda drammatica, che rischia di rimanere lettera morta. La donna si firma Angela Rossi e ...

