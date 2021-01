La Lega non ama le regole: preferisce l’anarchia. Con buona pace di De André (Di martedì 19 gennaio 2021) di cittadinanzainformata.it Pare proprio che, tosto o tardi, toccherà alla compagine di destra prendere in mano la guida dell’Italia. Di per sé, nulla di devastante. Forse solo un avvicendamento che si verifica puntualmente, a ondate, in tutto il mondo occidentale. Nell’Italia di oggi, però, credo che il problema si ritrovi nel tipo di elettorato che questo esecutivo avrà voluto. Si tratta spesso di cittadini che hanno dimostrato una profonda insofferenza alle regole. La parola che viene in mente per definirli è anarchici. Ovvio, non i Sacco e i Vanzetti, i Tolstoj, i Bakunin, i De André, ma, molto più banalmente, quelli (e quelle) che non sopportano di essere costretti a seguire le regole. Non è un fenomeno nuovo, naturalmente, forse è un tratto geneticamente trasmesso, sicuramente inasprito dal berlusconismo. La responsabilità di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) di cittadinanzainformata.it Pare proprio che, tosto o tardi, toccherà alla compagine di destra prendere in mano la guida dell’Italia. Di per sé, nulla di devastante. Forse solo un avvicendamento che si verifica puntualmente, a ondate, in tutto il mondo occidentale. Nell’Italia di oggi, però, credo che il problema si ritrovi nel tipo di elettorato che questo esecutivo avrà voluto. Si tratta spesso di cittadini che hanno dimostrato una profonda insofferenza alle. La parola che viene in mente per definirli è anarchici. Ovvio, non i Sacco e i Vanzetti, i Tolstoj, i Bakunin, i De, ma, molto più banalmente, quelli (e quelle) che non sopportano di essere costretti a seguire le. Non è un fenomeno nuovo, naturalmente, forse è un tratto geneticamente trasmesso, sicuramente inasprito dal berlusconismo. La responsabilità di ...

SPILAMBERTO. Maddalena Vandini è la portavoce del comitato “Più ossigeno” che da subito si è opposto alla costruzione dell’imponente stabilimento a Spilamberto: «Siamo addolorati di fronte a questa uf ...

Elena la "nera", da quindici anni regina di palazzo Balbi, tra apologia del duce e crociate anti-Lgbt

L’assessore al Lavoro e all’Istruzione entrò a palazzo Ferro Fini come segretaria di Sergio Berlato, allora membro di Alleanza nazionale e suo sponsor. Ma le giravolte tra sigle, partiti e fedeltà pol ...

