La Juventus volta pagina: due nomi (e 120 milioni) per superare la crisi (Di martedì 19 gennaio 2021) Il ko contro l'Inter ha acceso l'allarme per la Juventus che vede allontanarsi lo scudetto: Paratici studia le mosse future, occhi sul centrocampo Non ha la sicurezza del passato: si è smarrita la Juventus alla ricerca del 'bel gioco', i bianconeri hanno perso la strada della vittoria. L'azzardo Pirlo si sta rivelando troppo alto e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

