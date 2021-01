La Juve di Pirlo è il revenge-porn di Sarri (Di martedì 19 gennaio 2021) La tentazione di immaginarcelo nella penombra, con una lama di luce che gli trafigge lo sguardo, comodo su una poltrona girevole, che con una mano accarezza un gatto persiano bianco come il capo della Spectre, e con l’altra sorseggia un brandy. In tuta. E il sorriso – smagliante, irriducibile – di un uomo che ha appena visto la Juve di Pirlo devastata dall’Inter di Conte, mentre la stessa Juve gli paga uno stipendio da mezzo milione netto al mese. Molto più prosaicamente Maurizio Sarri starà godendo. Nella sua villa di Figline che a detta dei suoi compaesani “pare una clinica”, dove è barricato sotto contratto bianconero da quando Paratici lo esonerò mentre in tv dettava la litania del “andremo avanti con Sarri”. Perché noi stolti continuiamo a puntare il dito su Pirlo, ma là fuori c’è ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 gennaio 2021) La tentazione di immaginarcelo nella penombra, con una lama di luce che gli trafigge lo sguardo, comodo su una poltrona girevole, che con una mano accarezza un gatto persiano bianco come il capo della Spectre, e con l’altra sorseggia un brandy. In tuta. E il sorriso – smagliante, irriducibile – di un uomo che ha appena visto ladidevastata dall’Inter di Conte, mentre la stessagli paga uno stipendio da mezzo milione netto al mese. Molto più prosaicamente Mauriziostarà godendo. Nella sua villa di Figline che a detta dei suoi compaesani “pare una clinica”, dove è barricato sotto contratto bianconero da quando Paratici lo esonerò mentre in tv dettava la litania del “andremo avanti con”. Perché noi stolti continuiamo a puntare il dito su, ma là fuori c’è ...

Tony Damascelli, ai microfoni di Radio Sportiva è tornato sulla gara fra Inter e Juventus: Sulle scelte di Pirlo: “Si deve fare gruppo e squadra nello spirito e ...

SUPERCOPPA - Bagni: "Llorente ha giocato poco, per la Juve impossibile fermare Lozano"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Salvatore Bagni, dirigente: “Sono fiducioso per la Supercoppa. La Juventus quest’anno ha avuto un’involuzione a livello di ...

