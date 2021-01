La frattura necessaria contro l’epoca americana più buia

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Le ore finali della presidenza Trump ne sintetizzano poderosamente quel che essa ha significato, per l'America, per il mondo, dal 20 gennaio 2017 a oggi. Ore che il presidente ha trascorso con familiari, legali e consigliori per le ultime misure di perdono presidenziale. Per se stesso, innanzitutto. Per l'ineffabile Rudy Giuliani, per l'anima nera Steve Bannon, per i figli Eric e Donald, dopo aver già graziato altri illustri personaggi come Michael Flynn, Roger Stone, George Papadopoulos e Alex van der …