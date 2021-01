La fine televisiva di Barbara d’Urso

Leggi su tpi

(Di martedì 19 gennaio 2021) Diciamocelo: la domenica è una giornata che non ci meritiamo,mente parlando. O forse è tutto un abile piano dei responsabili del palinsesto per farci stare a letto ad amoreggiare con mariti, mogli e amanti senza sentire la mancanza del tubo catodico e delle sue brutture. Ve le ricordate le domeniche della nostra adolescenza? Pippo Baudo gigioneggiava nella sua Domenica In mentre dall’altra parte Gabriella Carlucci camminava sui carboni ardenti o si buttava dal settimo piano di un palazzo in attesa di essere sostituita dal cangurotto. Il tutto in attesa di 90° minuto, dove si restava attaccati non solo per capire se si era diventati milionari con la schedina del totocalcio ma anche per sapere quale incredibile forma avrebbe preso il riporto di Tonino Carino da Ascoli. Giorni nostri: tedioso zapping televisivo. Passo su La7 e vedo Giletti alle prese con Renzi. ...