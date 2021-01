La figlia di Nunzia De Girolamo, la famiglia allargata: l’amore della sua vita (Foto) (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo aver parlato del marito Nunzia De Girolamo a Oggi è un altro giorno si emoziona guardando le Foto con la figlia. “Hai toccato le corde dell’emozione, mia figlia Gea è tutto. Lo auguro a qualsiasi donna e a qualsiasi uomo di poter godere della gioia di un figlio. Lei mi ha dato tanta forza anche in momenti di disperazione, la forza di superare. Lei mi ha centrato rispetto alla vita e mi ha fatto capire quali sono le priorità. Oggi ho capito anche mia madre quando diceva che per i figli si è disposti a tutto. Lei è il grande amore della mia vita. Il nome Gea arriva da una cosa molto particolare”. Nunzia De Girolamo aveva scritto un libro nel periodo dell’università ma un libro che poi ha perso e che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo aver parlato del maritoDea Oggi è un altro giorno si emoziona guardando lecon la. “Hai toccato le corde dell’emozione, miaGea è tutto. Lo auguro a qualsiasi donna e a qualsiasi uomo di poter goderegioia di un figlio. Lei mi ha dato tanta forza anche in momenti di disperazione, la forza di superare. Lei mi ha centrato rispetto allae mi ha fatto capire quali sono le priorità. Oggi ho capito anche mia madre quando diceva che per i figli si è disposti a tutto. Lei è il grande amoremia. Il nome Gea arriva da una cosa molto particolare”.Deaveva scritto un libro nel periodo dell’università ma un libro che poi ha perso e che ...

maiohosonno1 : RT @BlackTristan: Ricordiamo tutti che il miglior consiglio della signora Nunzia alla figlia era 'allora non sei solo scema, ma sei pure zo… - Very86 : RT @BlackTristan: Ricordiamo tutti che il miglior consiglio della signora Nunzia alla figlia era 'allora non sei solo scema, ma sei pure zo… - peachfra : RT @BlackTristan: Ricordiamo tutti che il miglior consiglio della signora Nunzia alla figlia era 'allora non sei solo scema, ma sei pure zo… - butlerplease : RT @BlackTristan: Ricordiamo tutti che il miglior consiglio della signora Nunzia alla figlia era 'allora non sei solo scema, ma sei pure zo… - Ginko_21 : RT @BlackTristan: Ricordiamo tutti che il miglior consiglio della signora Nunzia alla figlia era 'allora non sei solo scema, ma sei pure zo… -