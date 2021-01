La figlia di Borsellino replica a Conte: «Dal premier un ricordo inutile. Pensi ad aprire le scuole» (Di martedì 19 gennaio 2021) Se il premier Conte vuole davvero fare un regalo a mio padre deve riaprire al più presto le scuole di ogni ordine e grado e tutte le università. E’ l’unico modo per onorare in questo momento la memoria di mio padre. Perché noi stiamo consegnando migliaia di ragazzi alla criminalità”. Lo ha detto all’Adnkronos Fiammetta Borsellino, figlia minore di Paolo Borsellino, commentando le parole del premier Giuseppe Conte che poco fa, durante le repliche in aula, ha citato il giudice Paolo Borsellino, ricordando anche che oggi sarebbe stato il suo compleanno. La figlia di Borsellino: “Senza azioni concrete, è un ricordo inutile” “Il 19 gennaio è il giorno della ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 gennaio 2021) Se ilvuole davvero fare un regalo a mio padre deve rial più presto ledi ogni ordine e grado e tutte le università. E’ l’unico modo per onorare in questo momento la memoria di mio padre. Perché noi stiamo consegnando migliaia di ragazzi alla criminalità”. Lo ha detto all’Adnkronos Fiammettaminore di Paolo, commentando le parole delGiuseppeche poco fa, durante le repliche in aula, ha citato il giudice Paolo, ricordando anche che oggi sarebbe stato il suo compleanno. Ladi: “Senza azioni concrete, è un” “Il 19 gennaio è il giorno della ...

