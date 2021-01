La faida degli ex interisti al Bayern. Rummenigge: “Klinsmann è stato il mio più grande errore” (Di martedì 19 gennaio 2021) “Il mio più grande errore è stato prendere Klinsmann”. La confessione di Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco del triplete ormai giunto al termine del suo mandato, apre uno squarcio storico tra due ex grandi interisti. Rummenigge in un’intervista a Münchner Merkur e tz si guarda indietro e dice che “bisogna essere onesti: Jürgen Klinsmann e il Bayern non erano fatti l’uno per l’altro. Non si adattava alla nostra cultura di club e alla nostra filosofia. Non era un allenatore nel senso di un vero allenatore, era più… un project manager”. Il Bayern Monaco prese Klinsmann, fresco di terzo ai Mondiali di Germania del 2006 con la nazionale tedesca, come successore di Ottmar Hitzfeld. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 gennaio 2021) “Il mio piùprendere”. La confessione di Karl-Heinz, CEO delMonaco del triplete ormai giunto al termine del suo mandato, apre uno squarcio storico tra due ex grandiin un’intervista a Münchner Merkur e tz si guarda indietro e dice che “bisogna essere onesti: Jürgene ilnon erano fatti l’uno per l’altro. Non si adattava alla nostra cultura di club e alla nostra filosofia. Non era un allenatore nel senso di un vero allenatore, era più… un project manager”. IlMonaco prese, fresco di terzo ai Mondiali di Germania del 2006 con la nazionale tedesca, come successore di Ottmar Hitzfeld. ...

napolista : La faida degli ex interisti al Bayern. Rummenigge: “Klinsmann è stato il mio più grande errore” Il CEO: “Ingaggiarl… - carlakak : @aniello7779 @MarceVann Siamo l'unico Paese al mondo ad aver completato il programma degli F35. Lui comanda il Mov… - vincycernic95 : Mi sto pisciando con questa faida tra i fan di Sangio ed Evandro su chi sia il protetto della produzione e per la p… - blucomeoceano_ : @marica178 Anche secondo me. Non c’è niente da vedere, troppi comodini e pochi personaggi rilevanti. Non si può con… - likeirisheyes : @SimoGianlorenzi Uno degli altri .. uno che metterà d’accordo tutti più o meno. Se c’è una faida tra fan e tra i co… -

Ultime Notizie dalla rete : faida degli Agguato nella faida di camorra, arrestati killer e mandante dell'omicidio InterNapoli.it Napoli, i parcheggiatori abusivi pagavano la tangente al clan per poter gestire una zona

Blitz dei carabinieri, 15 persone arrestate. Scoperto il sistema del clan D’Ausilio: ogni area di sosta costava duecento euro a settimana a chi la controllava. Chi non versava i soldi veniva picchiato ...

Crisi Governo, fra Conte e Renzi vince Zingaretti. Ecco perché

Con la faida parlamentare tra i due il Pd riesce in una sola mossa a ridimensionare il presidente del Consiglio e liberarsi dell’ex rottamatore.

Blitz dei carabinieri, 15 persone arrestate. Scoperto il sistema del clan D’Ausilio: ogni area di sosta costava duecento euro a settimana a chi la controllava. Chi non versava i soldi veniva picchiato ...Con la faida parlamentare tra i due il Pd riesce in una sola mossa a ridimensionare il presidente del Consiglio e liberarsi dell’ex rottamatore.