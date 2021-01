La dieta chetogenica potenziata con MCT per stimolare il metabolismo

Leggi su vanityfair

(Di martedì 19 gennaio 2021) La dieta chetonegenica rivoluziona il metabolismo. Dopo averla studiata a lungo, la dottoressa Stefania Cazzavillan, biologa specializzata in genetica, ne illustra tutti i benefici per la linea e la produttività nel nuovo libro «Supermetabolismo con la dieta chetogenica», edito da Sperling & Kupfer. Un regime alimentare che prevede l’introduzione di più grassi e proteine animali a scapito di carboidrati e zuccheri: «Il corpo umano funziona meglio, dispone di più energie, il grasso in eccesso viene convertito in combustibile favorendo il dimagrimento senza restrizioni caloriche e in più aumentano in modo significativo le performance mentali», scrive l’autrice. «Con la dieta chetogenica vi sentirete energici e vitali, non proverete quel continuo languore logorante e in più, dal punto di vista metabolico, avrete tutti i benefici del digiuno perché induce nell’organismo uno stato di chetosi che mima gli effetti positivi dell’astinenza da cibo».