La Caserma | Erika Mattina nel cast | la dolce dedica della fidanzata Martina Tammaro

Nel cast della prima edizione de La Caserma, nuovo reality di Rai Due nato sulla falsa riga de Il Collegio, c'è anche Erika Mattina, influencer appartenente alla comunità LGBT+ che proprio grazie ai commenti degli hater omofobi ha creato il proprio impero. Insieme alla sua fidanzata Martina Tammaro ha creato una pagina, Le Perle Degli Omofobi, dove pubblicano a cadenza regolare tutte le offese omofobe che ricevono e che leggono online e grazie proprio ai consensi ricevuti sono fioccate le prime apparizioni televisive, da ItaliaSì a Dritto e Rovescio, fino alla pubblicazione di un libro. Il prossimo 27 gennaio Erika Mattina debutterà in un reality grazie a La Caserma.

