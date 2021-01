"La campionessa Agnese favorita di nuovo". L'Eredità, sospetti contro Insinna: guardate la reazione dello sfidante (Di martedì 19 gennaio 2021) "Netto favoritismo nei confronti delle donne". A L'Eredità rivince Agnese Ortona, campionessa in carica, e i telespettatori su Twitter si lamentano per la conduzione di Flavio Insinna. E a invocare il "complotto" pro-quote rosa è una telespettatrice, peraltro. Agnese perà è arrivata in fondo vincendo il triello (giudicato noioso da molti, che hanno sottolineato anche il "rosicamento" di uno dei due sfidanti) ma ha perso alla Ghigliottina, vedendo sfumare un montepremi da 37.500 euro. Di fronte ai cinque indizi, abbassare, spiaggia, esterno, rullo e rossa, la campionessa per sua stessa ammissione molto incerta ha provato con "guardia" ma la parola-chiave era "tenda". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) "Netto favoritismo nei confronti delle donne". A L'rivinceOrtona,in carica, e i telespettatori su Twitter si lamentano per la conduzione di Flavio. E a invocare il "complotto" pro-quote rosa è una telespettatrice, peraltro.perà è arrivata in fondo vincendo il triello (giudicato noioso da molti, che hanno sottolineato anche il "rosicamento" di uno dei due sfidanti) ma ha perso alla Ghigliottina, vedendo sfumare un montepremi da 37.500 euro. Di fronte ai cinque indizi, abbassare, spiaggia, esterno, rullo e rossa, laper sua stessa ammissione molto incerta ha provato con "guardia" ma la parola-chiave era "tenda".

CorriereUmbria : L'Eredità, Agnese si conferma campionessa ma alla ghigliottina cade sulla tenda #Eredità #Rai1 #AgneseOrtone… - pokemonderba : sono entrata in cucina e all’eredità hanno detto “agnese stasera è la campionessa” - ZicaEliana : @rosydandrea1 No, purtroppo la CAMPIONESSA Agnese è arrivata alla #Ghigliottina ma non è riuscita a beccarla!!! - infoitcultura : L'Eredità, Agnese torna campionessa e sfiora l'impresa alla Ghigliottina: ma non entra in Riunione - micheelele_ : Come già dissi ieri, mi dispiace giudicare le persone che non conosco, ma Agnese la campionessa mi sta molto antipatica. #leredità -