Kitikaka – Neanche gli interisti credevano a ciò che stavano vedendo | vento di Tramontana e canonici lamenti nerazzurri a Diretta Stadio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 gennaio 2021) Se tifoso scalmanato innon c’è, c’è tifoso telecronista scalmanato a. Sagge parole maestro Boskov.scopre come sempre l’acqua calda. L’amico uligano che commenta il match della squadra del cuore in tv è un espediente antico. “Suor Paolaaaaa!!”. “Panconiiii!!”. Colpa di quel Fabio Fazio in gilet, ancora senza occhialetti pensosi da Benedetto Dionisi di Life120. Non c’è filtro e non c’è inganno, ma c’è tanta audience. Puledro cavalcato, luci accese a San Siro, dal direttorissimo Ravezzani, per parecchi anni. Memorabile Crudeli. Una specie di inno all’infarto con quattro triangolazioni del Milan. Anche se ultimamente a Qui Studio a Voici si è tutti un po’ impettiti e imborghesiti. A noi quindi toccano i cascami di una nobile tradizione su Italia 7 Gold. Epigoni ...