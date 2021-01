Kena: Bridge Of Spirits trae ispirazione anche dalla cultura balinese (Di martedì 19 gennaio 2021) Kena: Bridge of Spirits è uno dei titoli per tanto attesi dai giocatori: come si può evincere dall'ambientazione e dalla grafica, il gioco ha diverse influenze asiatiche ed ora, grazie ad un'intervista, possiamo saperne qualcosa di più a riguardo. In un'intervista con Official PlayStation Magazine del mese di febbraio, il co-fondatore di Ember Lab, Josh Grier, ha parlato che Bali è stata fonte di ispirazione. Ha dichiarato che la cultura balinese ha avuto una grande influenza per loro, sottolineando che la musica ha avuto un ruolo importante, dato che ha aiutato a unire il legame tra il folklore di Bali e i temi del gioco. Bali è una piccola provincia dell'Indonesia e anche una delle poche aree a maggioranza di popolazione indù del paese. "La nostra ... Leggi su eurogamer (Di martedì 19 gennaio 2021)ofè uno dei titoli per tanto attesi dai giocatori: come si può evincere dall'ambientazione egrafica, il gioco ha diverse influenze asiatiche ed ora, grazie ad un'intervista, possiamo saperne qualcosa di più a riguardo. In un'intervista con Official PlayStation Magazine del mese di febbraio, il co-fondatore di Ember Lab, Josh Grier, ha parlato che Bali è stata fonte di. Ha dichiarato che laha avuto una grande influenza per loro, sottolineando che la musica ha avuto un ruolo importante, dato che ha aiutato a unire il legame tra il folklore di Bali e i temi del gioco. Bali è una piccola provincia dell'Indonesia euna delle poche aree a maggioranza di popolazione indù del paese. "La nostra ...

Sono stati svelati nuovi dettagli sull'opera prima di Ember Lab, Kena: Bridge of Spirits. Si parla di combattimenti e Dualsense.

Kena: Bridge Of Spirits sfrutterà in vari modi le caratteristiche specifiche del DualSense su PS5, come s piegato dagli sviluppatori con dettagli su gameplay e combattimento.. Kena: Bridge Of ...

