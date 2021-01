Keane attacca Pogba | «Dice di essere la stella dello United | poi contro il Liverpool…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 19 gennaio 2021) Royha puntato il ditoPaulper le occasioni sbagliateil Liverpool Roy, ex bandiera del Manchester, come riportato dal Daily Mail ha puntato il ditoPaul; reo di aver sbagliato occasioni ghiotte nel big matchil Liverpool. «ha avuto buone possibilità durante la gara e questo è stato evidente anche da come poi ha reagito quando ha sbagliato. Hallato bene la palla nell’occasione migliore, ma poi doveva segnare. Mio Dio, come ha fatto a non segnare. Tira e colpisci ovunque, ma non addosso al portiere. Devo dire che il Manchesternon ha fatto male e ha avuto le sue occasioni. Certo è, che se ...