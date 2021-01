Karina Cascella la camicetta si sbottona e sale la pressione – FOTO (Di martedì 19 gennaio 2021) Karina Cascella infiamma il web con il suo look per l’ospitata da Barbara D’Urso. Il web si infiamma e fioccano i commenti Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella? (@KarinaCascella) Karina Cascella ieri è tornata in tv per la gioia dei suoi tantissimi fan. L’opinionista e influencer sta rimanendo L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 19 gennaio 2021)infiamma il web con il suo look per l’ospitata da Barbara D’Urso. Il web si infiamma e fioccano i commenti Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da? (@ieri è tornata in tv per la gioia dei suoi tantissimi fan. L’opinionista e influencer sta rimanendo L'articolo proviene da YesLife.it.

theblondes4 : RT @maffin91: “Sono fermamente convinta che Pierpaolo sia innamorato di Elisabetta Gregoraci e Giulia sia solo un diversivo”. Karina Casce… - Romina32191498 : RT @DeGiusyy: Karina Cascella a pomeriggio 5 anche lei pensa che Pier è innamorato di Elisabetta ????niente nessuno crede alla coppietta ????… - lupoalessio1999 : @Veronique__94 Io non lo so se Dayane vincerà questo #gfvip #gfvip5 #rosmello @Veronique__94 I villain in 20 anni… - lupoalessio1999 : Io non lo so se Dayane sarà la vincitrice di questa edizione del #gfvip #GFVIP5 #rosmello I villain in 20 anni di r… - infoitcultura : Walter Zenga, Karina Cascella: 'I figli strumentalizzano la vicenda' -

Ultime Notizie dalla rete : Karina Cascella Walter Zenga, Karina Cascella: "I figli strumentalizzano la vicenda" Mediaset Play Karina Cascella attacca Dayane Mello: "Molto falsa e instabile"

Karina Cascella ha duramente attaccato Dayane Mello, che sta ancora vivendo la sua esperienza nella casa del GF Vip ...

Walter Zenga, Karina Cascella: "I figli strumentalizzano la vicenda"

'Secondo me. Hoara Borselli, ex compagna di Walter, e Biagio D'Anelli però hanno difeso il ruolo dell'ex portiere dell'Inter e della Nazionale. In collegamento condifende Walter Zenga dalle accuse dei ...

Karina Cascella ha duramente attaccato Dayane Mello, che sta ancora vivendo la sua esperienza nella casa del GF Vip ...'Secondo me. Hoara Borselli, ex compagna di Walter, e Biagio D'Anelli però hanno difeso il ruolo dell'ex portiere dell'Inter e della Nazionale. In collegamento condifende Walter Zenga dalle accuse dei ...