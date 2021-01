Juventus-Napoli, Supercoppa Italiana tra le grandi dello scorso decennio. Pirlo deve ricostruire la difesa, dubbio in avanti per Gattuso (Di martedì 19 gennaio 2021) Il calcio italiano si prepara ad assegnare il primo trofeo della stagione 2020/2021. Domani sarà il giorno di Juventus-Napoli, sfida valida per la trentatreesima edizione della Supercoppa Italiana. L’ennesima sfida tra le due squadre più rappresentative dell’ultimo decennio di calcio tricolore, con i bianconeri sempre in vetta e il filotto di scudetti a dimostrarlo (852 punti realizzati in 380 partite) e gli azzurri fieri duellanti e più di una volta vicini a far capitolare i più quotati avversari. Adesso entrambe si trovano ad inseguire Milan ed Inter in vetta, ma saranno loro a sfidarsi al Mapei Stadium di Reggio Emilia per alzare al cielo la prima coppa stagionale, replicando la scorsa finale di Coppa Italia vinta dal Napoli ai rigori per 4-2. In questa annata calcistica la partita ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021) Il calcio italiano si prepara ad assegnare il primo trofeo della stagione 2020/2021. Domani sarà il giorno di, sfida valida per la trentatreesima edizione della. L’ennesima sfida tra le due squadre più rappresentative dell’ultimodi calcio tricolore, con i bianconeri sempre in vetta e il filotto di scudetti a dimostrarlo (852 punti realizzati in 380 partite) e gli azzurri fieri duellanti e più di una volta vicini a far capitolare i più quotati avversari. Adesso entrambe si trovano ad inseguire Milan ed Inter in vetta, ma saranno loro a sfidarsi al Mapei Stadium di Reggio Emilia per alzare al cielo la prima coppa stagionale, replicando la scorsa finale di Coppa Italia vinta dalai rigori per 4-2. In questa annata calcistica la partita ...

ZZiliani : Mettiamola così: la designazione di #Valeri per la #Supercoppa di mercoledì tra #Juventus e #Napoli non è quel che… - ZZiliani : La #Supercoppa #JuventusNapoli sarà arbitrata da #Valeri. Sarà una specie di calcio & tuffi come nella semifinale 2… - sscnapoli : ?? | Supercoppa Italiana, #JuveNapoli sarà diretta dall’arbitro Valeri di Roma ?? - ClubSvezia : Cristiano Ronaldo, Morata #SupercoppaItaliana #SupercoppaItaliana2021 #JuveNapoli #NapoliJuve #Juventus #Napoli - MammaUltra : Un fallimento ingiusto non ti sconfissero.......Carraro e Company non ti fermarono.....E tu Juventus.....non vedrai… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Napoli Juve, niente Supercoppa per Demiral. Kulusevski-McKennie per ripartire La Gazzetta dello Sport Difensori contati per Pirlo contro il Napoli: straordinari per Bonucci e chance per Dragusin?

È emergenza vera in casa Juventus, che domani sfiderà il Napoli in Supercoppa. Alle assenze di Alex Sandro, Juan Cuadrado, Matthijs de Ligt e Paulo Dybala (i primi tre per Covid-19, ...

Juventus, out anche Demiral contro il Napoli | Ipotesi di schieramento

La Juventus si appresta a sfidare il Napoli nella finale di Supercoppa: tante le assenze per Pirlo e c'è l'emergenza in difesa ...

È emergenza vera in casa Juventus, che domani sfiderà il Napoli in Supercoppa. Alle assenze di Alex Sandro, Juan Cuadrado, Matthijs de Ligt e Paulo Dybala (i primi tre per Covid-19, ...La Juventus si appresta a sfidare il Napoli nella finale di Supercoppa: tante le assenze per Pirlo e c'è l'emergenza in difesa ...