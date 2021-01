Juventus-Napoli (Supercoppa italiana, 20 gennaio ore 21:00): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il primo trofeo della stagione è in palio al Mapei Stadium tra Juve e Napoli che si contendono la Supercoppa. Un titolo che i bianconeri si giocano ininterrottamente dal 2012 e che in questo arco di tempo hanno vinto quattro volte, per un totale di 8 che li rende la squadra con più successi dall’introduzione InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il primo trofeo della stagione è in palio al Mapei Stadium tra Juve eche si contendono la. Un titolo che i bianconeri si giocano ininterrottamente dal 2012 e che in questo arco di tempo hanno vinto quattro volte, per un totale di 8 che li rende la squadra con più successi dall’introduzione InfoBetting: Scommesse Sportive e

ZZiliani : Mettiamola così: la designazione di #Valeri per la #Supercoppa di mercoledì tra #Juventus e #Napoli non è quel che… - ZZiliani : La #Supercoppa #JuventusNapoli sarà arbitrata da #Valeri. Sarà una specie di calcio & tuffi come nella semifinale 2… - sscnapoli : ?? | I convocati di #JuveNapoli ?? - Noovyis : (Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Napoli) Playhitmusic - - LucianoQuaranta : RT @sscnapoli: ?? | Supercoppa Italiana, #JuveNapoli seguita in tutto il mondo ?? -