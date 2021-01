Juventus-Napoli, streaming e tv: dove vedere la finale di Supercoppa (Di martedì 19 gennaio 2021) Juventus-Napoli – Come seguire la partita in streaming e tv Juventus-Napoli in streaming e in tv: ecco dove vederla e come seguirla. Juventus-Napoli – L’incontro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 19 gennaio 2021)– Come seguire la partita ine tvine in tv: eccovederla e come seguirla.– L’incontro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ZZiliani : Mettiamola così: la designazione di #Valeri per la #Supercoppa di mercoledì tra #Juventus e #Napoli non è quel che… - ZZiliani : La #Supercoppa #JuventusNapoli sarà arbitrata da #Valeri. Sarà una specie di calcio & tuffi come nella semifinale 2… - sscnapoli : ?? | I convocati di #JuveNapoli ?? - sscalcionapoli1 : Supercoppa Italiana: E' la quarta sfida tra Napoli e Juventus per il trofeo. I precedenti #Ps5Supercup #JuveNapoli… - infoitsport : LIVE - Juventus-Napoli, Gattuso e Insigne in conferenza stampa dalle 18:30 -