Juventus-Napoli, Mertens sogna la Supercoppa Italiana: “Assalto ai bianconeri, ci giochiamo tanto e daremo il 110 %” (Di martedì 19 gennaio 2021) Siamo in fiducia, assalteremo la Juventus.Juventus-Napoli, Gargano e la Supercoppa Italiana: “Il trionfo a Doha e quel rigore in finale. Zielinski come Hamsik, Insigne è un gigante”Queste le forti dichiarazioni di Dries Mertens, intervenuto in vista della super sfida tra Juventus e Napoli valida per la conquista della Supercoppa Italiana. Il centravanti della formazione partenopea ha speso alcune parole alla vigilia di questo importante crocevia stagionale, che potrebbe regalare il secondo trofeo della gestione Gattuso. Un traguardo che, dovesse essere raggiunto, sarebbe di vitale importanza per i partenopei e che andrebbe a coronare un inizio di annata davvero esaltante. Un'eventuale successo ... Leggi su mediagol (Di martedì 19 gennaio 2021) Siamo in fiducia, assalteremo la, Gargano e la: “Il trionfo a Doha e quel rigore in finale. Zielinski come Hamsik, Insigne è un gigante”Queste le forti dichiarazioni di Dries, intervenuto in vista della super sfida travalida per la conquista della. Il centravanti della formazione partenopea ha speso alcune parole alla vigilia di questo importante crocevia stagionale, che potrebbe regalare il secondo trofeo della gestione Gattuso. Un traguardo che, dovesse essere raggiunto, sarebbe di vitale importanza per i partenopei e che andrebbe a coronare un inizio di annata davvero esaltante. Un'eventuale successo ...

