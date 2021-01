Juventus-Napoli, Insigne a caccia della Supercoppa Italiana: “100 gol in azzurro? Aspiro ad altro. Ci aspetta una sfida dura ma…” (Di martedì 19 gennaio 2021) Non inseguo la centesima rete con il Napoli, voglio solo la vittoria.Così Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli intervenuto alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Il numero ventiquattro azzurro - in occasione della conferenza stampa della vigilia - ha affrontato alcuni temi di fondamentale importanza in vista dell'importante crocevia stagionale che potrebbe consegnare agli azzurri il secondo trofeo sotto la gestione di Rino Gattuso. Il confronto, comunque, resta complicato, nonostante la formazione di Andrea Pirlo non stia attraversando un periodo ottimale di forma. Ecco le parole di Insigne anche in questo senso:"Come arriva il Napoli alla ... Leggi su mediagol (Di martedì 19 gennaio 2021) Non inseguo la centesima rete con il, voglio solo la vittoria.Così Lorenzo, attaccante e capitano delintervenuto alla vigiliafinale dicontro la. Il numero ventiquattro- in occasioneconferenza stampavigilia - ha affrontato alcuni temi di fondamentale importanza in vista dell'importante crocevia stagionale che potrebbe consegnare agli azzurri il secondo trofeo sotto la gestione di Rino Gattuso. Il confronto, comunque, resta complicato, nonostante la formazione di Andrea Pirlo non stia attraversando un periodo ottimale di forma. Ecco le parole dianche in questo senso:"Come arriva ilalla ...

