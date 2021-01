Juventus-Napoli, Bonaccini: “In Supercoppa Italiana voglio vedere undici Chiellini” (Di martedì 19 gennaio 2021) “Sì, sarò presente al Mapei Stadium. Come Regione siamo partner della Lega e abbiamo contribuito a organizzare l’evento. voglio vedere undici Chiellini”. Il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, noto tifoso della Juventus, sarà presente al Mapei Stadium di Reggio Emilia per assistere alla Supercoppa Italiana tra i bianconeri e il Napoli: “Quando abbiamo saputo che, per via della pandemia, non si sarebbe giocata all’estero, ci siamo candidati: l’Emilia Romagna ha messo lo sport al centro di un progetto di promozione del territorio, di marketing e di turismo. In ogni famiglia, in tutto il mondo, c’è un atleta o un tifoso, la Supercoppa è una magnifica vetrina, anche se non ci saranno i tifosi, con ... Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) “Sì, sarò presente al Mapei Stadium. Come Regione siamo partner della Lega e abbiamo contribuito a organizzare l’evento.”. Il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano, noto tifoso della, sarà presente al Mapei Stadium di Reggio Emilia per assistere allatra i bianconeri e il: “Quando abbiamo saputo che, per via della pandemia, non si sarebbe giocata all’estero, ci siamo candidati: l’Emilia Romagna ha messo lo sport al centro di un progetto di promozione del territorio, di marketing e di turismo. In ogni famiglia, in tutto il mondo, c’è un atleta o un tifoso, laè una magnifica vetrina, anche se non ci saranno i tifosi, con ...

