Juventus | Kulusevski in campo con Chiesa | la mossa di Pirlo per la rinascita

Kulusevski e Chiesa in campo contemporaneamente: potrebbe essere questa la nuova mossa tattica di Pirlo per il tentativo di rinascita dei bianconeri in vista della seconda parte di stagione Kulusevski e Chiesa insieme: Pirlo studia il nuovo piano tattico e si prepara a rivoluzionare la Juventus in vista della seconda parte di stagione. Bianconeri chiamati Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Kulusevski Perché Kulusevski ha scelto la Juventus e non l’Inter Sport Fanpage Serie A, attenzione al cartellino giallo: i diffidati per la 19^ giornata

Tanti diffidati in casa Juventus soprattutto a centrocampo con Bentancur, Kulusevski, Rabiot al quale si aggiunge il totem della difesa di Pirlo Danilo. Se a Bologna uno o più dei giocatori diffidati ...

KULUSEVSKI premiato come miglior giocatore svedese emergente dell'anno: "Tanto lavoro dietro questo premio"

Autore di una buona prima parte di stagione con la maglia della Juventus, condita anche da gol importanti, Dejan Kulusevski ha vinto il premio di miglior giocatore svedese ...

