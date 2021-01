Juventus, incontro Agnelli-Florentino Perez: il motivo (Di martedì 19 gennaio 2021) Le stagioni di Real Madrid e Juventus sono state altalenanti, nel frattempo è andato in scena un incontro tra Andrea Agnelli e Florentino Perez. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta contro l’Inter che ha complicato la corsa scudetto, in Champions League si sono invece qualificati per gli ottavi di finale della competizione. I Blancos devono inseguire l’Atletico Madrid in Liga spagnola. L’incontro Agnelli-Florentino Perez Il presidente del Real Madrid Florentino Perez è stato ospite della Juventus, è andato in scena un incontro con Andrea Agnelli. Il colloquio è durato circa tre ore, si è parlato principalmente della Superlega europea. In particolar ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 19 gennaio 2021) Le stagioni di Real Madrid esono state altalenanti, nel frattempo è andato in scena untra Andrea. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta contro l’Inter che ha complicato la corsa scudetto, in Champions League si sono invece qualificati per gli ottavi di finale della competizione. I Blancos devono inseguire l’Atletico Madrid in Liga spagnola. L’Il presidente del Real Madridè stato ospite della, è andato in scena uncon Andrea. Il colloquio è durato circa tre ore, si è parlato principalmente della Superlega europea. In particolar ...

marcoconterio : ?????? La #Juventus ha deciso di accelerare i tempi per Gianluca Scamacca del #Sassuolo. Domani possibile incontro r… - GIUSPEDU : RT @marcoconterio: ?????? La #Juventus ha deciso di accelerare i tempi per Gianluca Scamacca del #Sassuolo. Domani possibile incontro risolu… - Informazioneli5 : RT @tuttosport: #Juve e #RealMadrid, incontro #Agnelli e Florentino #Perez: #Superlega e mercato? ?? - SPalermo91 : RT @marcoconterio: ?????? La #Juventus ha deciso di accelerare i tempi per Gianluca Scamacca del #Sassuolo. Domani possibile incontro risolu… - cody53250131 : RT @marcoconterio: ?????? La #Juventus ha deciso di accelerare i tempi per Gianluca Scamacca del #Sassuolo. Domani possibile incontro risolu… -