Juventus i convocati per la Supercoppa: Pirlo perde anche Demiral (Di martedì 19 gennaio 2021) convocati Juventus per il Napoli in Supercoppa: gli uomini a disposizione di Pirlo per il match del Mapei Stadium Andrea Pirlo ha diramato l’elenco dei convocati per il match di Supercoppa in programma domani sera al Mapei Stadium contro il Napoli. Ancora out Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt positivi al Covid e l’infortunato Dybala. Fuori anche Merih Demiral. ?? ????? ???? The ???? selected for the #PS5Supercup! #JuveNapoli #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/2nSBs2lpOR — JuventusFC (@Juventusfcen) January 19, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 gennaio 2021)per il Napoli in: gli uomini a disposizione diper il match del Mapei Stadium Andreaha diramato l’elenco deiper il match diin programma domani sera al Mapei Stadium contro il Napoli. Ancora out Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt positivi al Covid e l’infortunato Dybala. FuoriMerih. ?? ????? ???? The ???? selected for the #PS5Supercup! #JuveNapoli #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/2nSBs2lpOR —FC (@fcen) January 19, 2021 Leggi su Calcionews24.com

JuventusFCYouth : I convocati #Under23 per #JuvePiacenza ?? - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS Supercoppa, non convocati Dybala e Demiral Ancora fuori de Ligt, Alex Sandro e Cuadrado… - sportli26181512 : Juve, i convocati per la Supercoppa: si ferma Demiral. Ancora fuori Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt: La Juventus pe… - Yuro_23 : RT @GoalItalia: Altra assenza per la Juventus: Demiral non convocato per la finale di Supercoppa Italiana ? - _SiGonfiaLaRete : #JuventusNapoli, i convocati di #Pirlo: out Dybala, piena emergenza in difesa -