Juventus, anche Demiral out contro il Napoli: emergenza in difesa (Di martedì 19 gennaio 2021) La Juventus si prepara per la gara di Supercoppa italiana contro il Napoli, ma deve fare i conti con una vera e propria emergenza in difesa. La squadra di Andrea Pirlo è reduce dalla bruttissima prestazione in campionato contro l'Inter, il ko rischia di risultare pesantissimo in chiave scudetto. I bianconeri sono chiamati alla reazione, a partire dalla gara di mercoledì contro gli uomini di Gennaro Gattuso. Pirlo dovrà inventarsi la difesa, a causa delle tantissime assenze. Assenti come previsto de Ligt, Cuadrado ed Alex Sandro, non figura nell'elenco dei convocati nemmeno Demiral. Assente Dybala, recupera Frabotta. Juventus, l'elenco dei convocati Portieri: Szczesny; Pinsoglio; Buffon Difensori: Chiellini; Danilo;

