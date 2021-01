Juve umiliata dall'Inter? Il video "rubato" di Andrea Pirlo negli spogliatoi, ridotto così: Striscia demolisce il mister | Video (Di martedì 19 gennaio 2021) Juventus spappolata dall'Inter nel match della domenica sera a San Siro: un secco 2-0 per i nerazzurri guidati da Antonio Conte e i bianconeri di Andrea Pirlo nei guai, sempre più lontani dalla zona scudetto. E Striscia la Notizia fa ironia sulla disfatta della squadra campione d'Italia. Come? Proponendo - nella puntata in onda su Canale 5 lunedì 18 gennaio - il discorso di Andrea Pirlo alla squadra negli spogliatoi, tra primo e secondo tempo. Ovviamente si tratta del consueto deepfake, in cui il finto mister viene mostrato spento, nel pallone, lento nel parlare, e addirittura apostrofato dalla voce fuori campo di Antonio Conte. Un discreto sfottò nei confronti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021)ntus spappolatanel match della domenica sera a San Siro: un secco 2-0 per i nerazzurri guidati da Antonio Conte e i bianconeri dinei guai, sempre più lontania zona scudetto. Ela Notizia fa ironia sulla disfatta della squadra campione d'Italia. Come? Proponendo - nella puntata in onda su Canale 5 lunedì 18 gennaio - il discorso dialla squadra, tra primo e secondo tempo. Ovviamente si tratta del consueto deepfake, in cui il fintoviene mostrato spento, nel pallone, lento nel parlare, e addirittura apostrofatoa voce fuori campo di Antonio Conte. Un discreto sfottò nei confronti di ...

