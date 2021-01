Italia-Francia oggi, Preolimpico pallanuoto: orario, tv, programma, streaming (Di martedì 19 gennaio 2021) Da oggi Trieste sarà la sede del Preolimpico femminile di pallanuoto: si giocherà infatti fino a domenica 24 gennaio 2021, saranno messi in palio due posti per Tokyo. Dopo la prima fase a gironi, tutte le squadre passeranno alla fase ad eliminazione diretta. Il Girone A comprende Italia, Paesi Bassi, Francia e Slovacchia: le azzurre inaugureranno il loro torneo oggi, martedì 19 gennaio, alle ore 18.00 contro la Francia. Un successo sarebbe fondamentale per l’Italia arrivare alla sfida di domani contro i Paesi Bassi con il morale alto. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming in abbonamento su FINA TV, mentre le gare del Setterosa saranno trasmesse anche in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021) DaTrieste sarà la sede delfemminile di: si giocherà infatti fino a domenica 24 gennaio 2021, saranno messi in palio due posti per Tokyo. Dopo la prima fase a gironi, tutte le squadre passeranno alla fase ad eliminazione diretta. Il Girone A comprende, Paesi Bassi,e Slovacchia: le azzurre inaugureranno il loro torneo, martedì 19 gennaio, alle ore 18.00 contro la. Un successo sarebbe fondamentale per l’arrivare alla sfida di domani contro i Paesi Bassi con il morale alto. Tutte le gare saranno trasmesse in direttain abbonamento su FINA TV, mentre le gare del Setterosa saranno trasmesse anche in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in...

Ultime Notizie dalla rete : Italia Francia In Danimarca elettrici 4 nuovi bus su 5. Italia, Francia e Germania continuano a preferire i diesel EuropaToday Pressing Ue sull'Italia: Recovery da rafforzare

IL VERTICEBRUXELLES Il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe se l'è cavata stando sulle generali: «Occorre un insieme di misure immediate di sostegno all'economia e misure di più ...

Spagna: aumento dei fondi del Recovery, supera l’Italia

La Spagna riceverà dal fondo di Recovery e resilience facility dell’Ue 10,36 miliardi di euro in più di sovvenzioni rispetto a quanto previsto nel piano iniziale. Si tratta di un aumento del 17% che p ...

