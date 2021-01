Israele in emergenza Covid nonostante la vaccinazione da record: oltre 10mila casi in un giorno (Di martedì 19 gennaio 2021) nonostante oltre un quinto della popolazione sia stata vaccinata, è boom di contagi da Coronavirus in Israele. Il paese ha registrato lunedì più di 10.000 nuovi casi, ed è la prima volta dall'inizio ... Leggi su globalist (Di martedì 19 gennaio 2021)un quinto della popolazione sia stata vaccinata, è boom di contagi da Coronavirus in. Il paese ha registrato lunedì più di 10.000 nuovi, ed è la prima volta dall'inizio ...

Nel paese si contano 10.021 casi su 100mila tamponi, con un tasso di positività al 10%. Sono 40 i decessi nelle ultime 24 ore, 4mila dall'inizio della pandemia ...

