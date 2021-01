Isola dei Famosi: Ilary Blasi punta l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi (Di martedì 19 gennaio 2021) All’Isola dei Famosi, secondo le recenti indiscrezioni, riportata da 361 magazine, potrebbe arrivare l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi. Ilary Blasi è pronta a fare il colpaccio? L’Isola dei Famosi è pronto a tornare sul piccolo schermo dopo un paio di stagioni trascorse in panchina. Lo show che mette a dura prova i suoi concorrenti, non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 19 gennaio 2021) All’dei, secondo le recenti indiscrezioni, riportata da 361 magazine, potrebbe arrivarediè pronta a fare il colpaccio? L’deiè pronto a tornare sul piccolo schermo dopo un paio di stagioni trascorse in panchina. Lo show che mette a dura prova i suoi concorrenti, non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

trash_italiano : 'Allungare oltre Febbraio non sarebbe stato giusto' SOLO PERCHÉ A MARZO INIZIA L'ISOLA DEI FAMOSI #GFVIP - BSpugna : RT @trash_italiano: 'Allungare oltre Febbraio non sarebbe stato giusto' SOLO PERCHÉ A MARZO INIZIA L'ISOLA DEI FAMOSI #GFVIP - CheDonnait : Quindi, secondo gli ultimi rumors riguardanti l'Isola dei Famosi, vorrebbero Tommaso Zorzi come opinionista dopo il… - BenjamnIT : RT @trash_italiano: 'Allungare oltre Febbraio non sarebbe stato giusto' SOLO PERCHÉ A MARZO INIZIA L'ISOLA DEI FAMOSI #GFVIP - escopataebbasta : Se so che i miei mutuals guarderanno l’isola dei famosi, allora la inizierò a seguire per la prima volta SERIAMENTE anche io. -